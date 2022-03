Guerre en Ukraine : Deux jeunes footballeurs ukrainiens meurent lors des combats

Ils s’appelaient Vitalii Sapylo et Dmytro Martynenko. Et ils avaient respectivement 21 ans et 25 ans. Ces deux jeunes footballeurs ukrainiens ont été tués lors des offensives menées par l’armée russe en Ukraine, a annoncé, mardi, la Fifpro.

Vitalii Sapylo avait choisi de défendre son pays. Comme plusieurs sportifs, il avait pris les armes et rejoint les rangs de l’armée ukrainienne. Et alors qu’il officiait en tant que commandant de char, le jeune footballeur, qui évoluait dans le club du Karpaty Lviv (3e division), a perdu la vie dans la nuit du 25 au 26 février, en défendant la capitale Kiev. «C’était un garçon tellement joyeux et qui aimait s’amuser», a confié son père Roman à Bild.

Dmytro Martynenko a lui succombé à un bombardement de son habitation. La mère de l’attaquant de 25 ans du FC Hostomel a également péri dans cette attaque, alors que sa sœur, âgée de 7 ans, a été grièvement blessé et que son père a miraculeusement survécu.

«Nos pensées vont aux familles et aux amis des jeunes footballeurs ukrainiens Vitalii Sapylo et Dmytro Martynenko, les premières disparitions pour le football dans cette guerre», a écrit la Fifpro sur les réseaux sociaux.