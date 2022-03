Coupe du monde : Le Maroc et la Tunisie qualifiés avec le Ghana et le Sénégal, l'Algérie éliminée

Tombeur de la République démocratique du Congo en barrages retour (4-1, 1-1 à l'aller), le Maroc a décroché, ce mardi, son billet pour la Coupe du monde au Qatar. Tout comme la Tunisie, qui a écarté le Mali (0-0, 0-1 à l'aller). Le Ghana et le Sénégal participeront également à ce Mondial en novembre prochain, alors que l'Algérie a été éliminée.

Le Maroc facile

Les Lions de l’Atlas n’ont pas tremblé. Accrochés à l’aller (1-1), les coéquipiers d’Achraf Hakimi n’ont cette fois fait aucun détail pour écarter la République démocratique du Congo (4-0). Azzedine Ounahi, auteur d'un doublé (21e, 54e), Tarik Tissoudali (45+7) et Hakimi (69e) ont offert à leur pays une sixième participation à un Mondial. Les Congolais ont sauvé l’honneur en fin de rencontre grâce à Ben Malango auteur d'un magnifique enchaînement (77e).

La Tunisie assure

Les Aigles de Carthage s’envoleront aussi pour le Qatar. Vainqueur à l'aller au Mali grâce à un but contre son camp de Moussa Sissako, la Tunisie s’est contentée d’un match nul à Radés (0-0) pour valider son billet et participer à la 6e Coupe du monde de son histoire.

Le Ghana à l’arraché

Après un match aller sans vainqueur (0-0), tout restait à faire entre le Ghana et le Nigeria. Et les Black Stars ont décroché leur billet grâce au but à l’extérieur toujours en vigueur en zone Afrique. Le capitaine Thomas Partey avait ouvert le score sur une frappe lointaine (10e), alors que William Troost-Ekong avait remis les deux équipes à égalité sur penalty (22e). Mais ce but n’a pas été suffisant pour empêcher le Ghana de participer à son 4e Mondial.

Le Sénégal refait le coup

Dans un remake de la dernière finale de la CAN, le Sénégal est une nouvelle fois sorti vainqueur aux dépens de l’Egypte à l’issue de la séance de tirs au but (3 t.a.b à 1). Battus à l’aller 1-0 au Caire, les Sénégalais ont refait leur retard dès la 3e minute grâce Boulaye Dia. Tout s’est donc décidé aux tirs au but, lors d’une séance où les quatre premiers tireurs ont échoué, à l’image de Mohamed Salah. Sadio Mané a lui conclu victorieusement comme à la CAN pour qualifier son pays pour sa 3e Coupe du monde.

L’Algérie à la trappe

Terrible désillusion pour l’Algérie à Blida. Victorieux à l’aller au Cameroun (0-1), les hommes de Djamel Belmadi ont été terrassés au bout de la prolongation par un but de Karl Toko Ekambi (120e+4, 2-1). Eric Choupo-Moting avait profité d’une sortie manquée du gardien Raïs M’Bolhi pour ouvrir le score (22e) avant que Ahmed Touba n’égalise pensant offrir la qualification aux Fennecs (118e). Mais Toko Ekambi est passé là pour permettre au Cameroun de partiper à son 8e Mondial.