Equipe de France : Les Bleus et Kylian Mbappé se font plaisir contre l'Afrique du Sud (5-0)

Après leur succès contre la Côte d'Ivoire, les Bleus ont enchaîné, ce mardi, en surclassant l'Afrique du Sud en match amical (5-0) grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé et un nouveau but d'Olivier Giroud. Wissam Ben Yedder et Mattéo Guendouzi ont également participé à la fête à Lille.

A trois jours du tirage au sort de la phase de groupes et à un peu moins de huit mois de la Coupe du monde au Qatar, tout va bien pour l’équipe de France championne du monde en titre. Une formation tricolore qui enchaîne les victoires. Dans le nord, les hommes de Didier Deschamps ont signé une 7e victoire de rang et prouvé par la même occasion qu’ils avaient de la réserve.

Pour la deuxième rencontre de ce rassemblement, le patron des Bleus avait procédé à une revue d’effectif avec une équipe fortement remaniée au coup d’envoi. Seuls Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Olivier Giroud ont été reconduits dans le onze de départ, alors que Mike Maignan, Jonathan Clauss et William Saliba ont fêté leur première titularisation sous le maillot tricolore.

Victime d’une infection en fin de semaine dernière, Kylian Mbappé a lui fait son retour. Et l’attaquant du PSG semble bel et bien guéri. Très en jambes, il a ouvert le score d’une magnifique frappe enroulée dans la lucarne (26e), prouvant encore une fois qu’il était loin d’être déstabilisé par son avenir, ainsi que son récent boycott des sponsors des Bleus. Insaisissable pour une défense sud-africaine contrainte de faire faute dans sa surface pour le stopper, il a obtenu un penalty qu’il a lui-même transformé pour s’offrir un doublé (76e) et inscrire, déjà, son 26e but en équipe de France.

Olivier Giroud en est lui à 48 réalisations sous le maillot tricolore. Appelé pour pallier le forfait de Karim Benzema, il a encore trouvé le chemin des filets (33e), revenant seulement à trois unités du record de Thierry Henry (51 buts), et démontré qu’il fallait compter sur lui. De quoi semer encore un peu plus le doute dans l’esprit de Didier Deschamps qui semblait avoir fait une croix sur l’attaquant de l’AC Milan qu'il n'avait plus convoqué depuis l'Euro.

Et il n’est pas le seul à avoir marquer des points. Buteurs en fin de match, Wissam Ben Yedder (82e) et Mattéo Guendouzi (92e), entre autres, ont également prouvé qu’ils pouvaient prétendre à faire partie de l’aventure au Qatar. En attendant de savoir qui seront les heureux élus, les Bleus se retrouveront en juin pour le début de la nouvelle édition de la Ligue des nations, dont ils sont tenants du tire, avec quatre matchs au programme. Mais avant, ils auront les yeux tournés, ce vendredi, vers Doha pour connaître l'identité de leurs adversaires lors de la phase de groupes.