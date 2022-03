Guerre en Ukraine : Usée «mentalement, mais aussi physiquement», Elina Svitolina se met en retrait

A bout de force. Blessée au dos, mais également usée «mentalement», Elina Svitolina a décidé, ce mardi, de se retirer du circuit WTA pendant plusieurs semaines.

Au regard des événements depuis un mois en Ukraine, Elina Svitolina avait à cœur de représenter son pays lors de la Billie Jean Cup (ex Fed Cup). Mais elle a finalement préféré renoncer à affronter les Etats-Unis en Caroline du Nord (15 et 16 avril). Très affectée par le conflit qui dure depuis plus d’un mois, la femme de Gaël Monfils a ressenti le besoin de faire une pause en raison d’une blessure au dos qui l’a fait souffrir depuis plusieurs semaines.

«Ces deux derniers mois ont été extrêmement difficiles pour moi, mentalement ou physiquement. Depuis un moment j’ai des soucis au dos», a-t-elle posté sur les réseaux sociaux, sans donner plus de détails sur la durée de son absence, si ce n’est qu’elle manquerait également certains de ses tournois «préférés» en Europe. De quoi faire planer un doute sur sa participation à Madrid, Rome et surtout Roland-Garros.

Jusqu’à maintenant, la guerre en Ukraine lui avait servi de force pour tenir le coup, mais la douleur l’a poussée à dire stop et à mettre sa raquette de côté. «J’observais avec une douleur insupportable dans mon coeur ce qu’il se passait dans ma patrie, l’Ukraine, et avec quelle bravoure et quel courage le peuple ukrainien se battait. Cela m’a donné un énorme boost pour continuer et me battre sur le terrain. Mais mon corps ne pouvait plus le supporter et j’ai besoin de me reposer», a ajouté l’Ukrainienne, qui avait décidé de reverser les gains de ses tournois à l’armée ukrainienne.

Elle espère néanmoins retrouver les courts très vite. «Je suis sûre que je vous reverrais rapidement», a-t-elle conclu son message qu'elle a accompagné avec une photo d'elle, où elle a le poing levé.