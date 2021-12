Formule 1 : Quel pilote a coûté le plus cher à son équipe cette saison ?

Tout au long de l’année, la saison de Formule 1 a réservé son lot de suspense et de rebondissements. Mais aussi de casses. Et certains pilotes ont coûté très cher à leur écurie avec des factures très salées pour certaines.

Le plus mauvais élève du paddock n’est autre que… Mick Schumacher. Pour ses débuts dans la catégorie reine du sport automobile, le fils du septuple champion du monde allemand a connu un apprentissage compliqué avec divers soucis mécaniques mais aussi des accrochages et accidents. Au point que la presse allemande, et Bild en tête, a désigné Mick Schumacher comme «le champion du monde des crashs en F1 en 2021».

Au total, la facture totale des dégâts provoqués par le jeune homme de 22 ans serait estimée à 4,2 millions d’euros, selon les chiffres divulgués par différents médias d’outre-Rhin (Kolner Express, Sky Germany, Bild). Il devance très légèrement un pilote plus aguerri en la personne de… Charles Leclerc. Le Monégasque a vécu une saison particulièrement difficile au volant de sa Ferrari. Et le coût cumulé des réparations sur sa monoplace s’élèverait à 4 millions d’euros.

S’il est parvenu à décrocher le titre de champion du monde, au terme d’un dernier Grand Prix à Abu Dhabi au scénario complètement fou, Max Verstappen complète ce podium peu glorieux, devant Nicholas Latifi dont l’accident sur le tracé de Yas Marina a fait basculer la saison. Le pilote néerlandais a coûté pas moins de 3,9 millions d’euros à l'équipe Red Bull. Soit trois fois plus que Lewis Hamilton (1,2 millions d’euros), qui pointe à la 13e place.

Les deux meilleurs pilotes en la matière ne sont autre que Fernando Alonso et Esteban Ocon, coéquipiers au sein de l’écurie Alpine. Avec une mention spéciale pour le Français qui, en plus d’avoir remporté le premier Grand Prix de sa carrière en Hongrie, est celui qui a coûté le moins cher à son équipe.

Le classement des pilotes en fonctions des coûts des réparations

1. Mick Schumacher (Haas) 4.212.500 euros



2. Charles Leclerc (Ferrari) 4.046.000 euros



3. Max Verstappen (Red Bull) 3.889.000 euros

4. Nicholas Latifi (Williams) 3.116.500 euros



5. Valtteri Bottas (Mercedes) 2.713.500 euros



6. Lance Stroll (Aston Martin) 2.686.000 euros



7. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2.606.500 euros



8. Nikita Mazepin (Haas) 2.468.000 euros



9. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1.950.000 euros



10. George Russell (Williams) 1.845.000 euros



11. Carlos Sainz (Ferrari) 1.756.000 euros



12. Lando Norris (McLaren) 1.453.000 euros



13. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.235.000 euros



14. Pierre Gasly (AlphaTauri) 1.113.000 euros



15. Sergio Perez (Red Bull) 939.000 euros



16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 854.000 euros



17. Daniel Ricciardo (McLaren) 713.000 euros



18. Sebastian Vettel (Aston Martin) 660.000 euros



19. Fernando Alonso (Alpine) 315.000 euros



20. Esteban Ocon (Alpine) 280.000 euros