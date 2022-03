Masters d’Augusta : Tiger Woods présent au départ ?

Et si Tiger Woods participait au Masters d’Augusta ? La rumeur a pris de l’ampleur ces dernières heures avec la présence du célèbre golfeur américain sur le parcours d’Augusta, où il a joué, mardi, 18 trous, selon plusieurs médias américains.

A une semaine du premier Grand Chelem de l’année, le «Tigre» s’est rendu sur le mythique parcours du sud des Etats-Unis qu’il a rejoint à bord de son jet privé. Accompagné de son fils Charlie et de son partenaire de golf et ami Justin Thomas, il aurait voulu tester sa forme physique et vérifier s’il était toujours capable d'arpenter ce parcours tout en montées et descentes, un peu plus d’un an après avoir été gravement blessé aux jambes dans un accident de voiture.

La participation du vainqueur de cinq Masters, qui avait indiqué son intention de revenir sur les greens en compétition de façon limitée, n’est pour l’heure pas acquise. Mais sa présence à Augusta a renforcé les spéculations sur son retour pour cette édition, trois ans après sa victoire, la première en grand chelem depuis celle en 2008 à l’US Open.

Ce succès signait le grand retour du champion après de multiples opérations du dos qui l’avait laissé perplexe sur sa capacité à jouer un jour sans douleur et à renouer avec son meilleur niveau. Va-t-il répéter cet exploit après plusieurs semaines d’hospitalisation et des mois de rééducation pour de retrouver l'usage de ses jambes ?

En tout cas, Tiger Woods est qualifié pour participer à l’édition 2022 en tant qu’ancien détenteur du titre. Et il sera de toute façon à Augusta le 5 avril pour participer au dîner de gala. Mais il pourrait ne pas se contenter uniquement de ce dîner.