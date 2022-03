PSG : Vers un départ de Lionel Messi et Neymar ?

L’été s’annonce mouvementé au PSG. Après la nouvelle désillusion et l’élimination dès les 8es de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale devrait procéder à de nombreux changements, notamment au sein de son effectif. Et les départs de Lionel Messi et Neymar ne sont pas exclus.

L’Argentin et le Brésilien avaient été pris en grippe après le fiasco sur la scène européenne. Ils avaient été copieusement sifflés par une partie des supporters parisiens très remontés par leur prestation face au Real Madrid. Une manière aussi de dénoncer la politique sportive du club. Cet épisode a été mal vécu par les deux anciens joueurs du FC Barcelone qui ont trouvé cette attitude profondément injuste.

S’ils demeurent concentrés sur la fin de saison pour aller décrocher le titre de champion de France, ils ne ferment pas la porte à un possible départ. Et ils ne seront pas retenus par Paris en cas d’offres jugées intéressantes. Une réflexion à leur sujet serait en cours actuellement à Doha, a indiqué, ce jeudi, L’Equipe.

Les dirigeants souhaiteraient en effet revoir le projet et l’axer vers «moins de bling bling», a ajouté le quotidien sportif. Le PSG pourrait ainsi favoriser le départ de ses deux joueurs, qui n’ont jamais caché leur volonté de jouer aux Etats-Unis. Surtout qu’il se dit que les transferts de Lionel Messi et Neymar seraient susceptibles d’aider à la prolongation de Kylian Mbappé.

Mais ce ne sera pas simple de les faire partir. Il y a même de grandes chances qu’ils restent au PSG. Très peu de clubs sont en mesure de s’offrir l’Argentin et le Brésilien, respectivement sous contrat jusqu’en 2023 et 2025. Ils restent également deux grandes stars au fort pouvoir médiatique, dont le Qatar n’a pas intérêt à se passer à quelques mois de la Coupe du monde. De quoi faire prolonger la réflexion de l’Etat-major parisien.