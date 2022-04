Coupe du monde 2022 : la mascotte de la compétition dévoilée

Juste avant le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre), qui a lieu ce vendredi 1er avril depuis Doha, la capitale du pays, la FIFA a dévoilé la mascotte officielle de la compétition.

Son petit nom ? La'eeb. «La'eeb est un mot arabe signifiant "joueur très talentueux", indique l'un des comptes officiels de la FIFA, @Roadto2022en, dédié à la Coupe du monde 2022.

Welcome, La'eeb!





La’eeb is an Arabic word meaning super-skilled player. The official Mascot of the FIFA World Cup Qatar 2022™️ is full of energy and will bring the joy of football to everyone. La’eeb believes that ‘Now is All’, and encourages everyone to believe in themselves. pic.twitter.com/KEfxo3G5Qo

