Tour des Flandres 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Qui succèdera à Kasper Asgreen vainqueur en 2021 ? Deuxième Monument de la saison, le Tour des Flandres 2022 a lieu, ce dimanche 3 avril, avec un départ depuis Anvers et 272,5 kilomètres à parcourir pour les coureurs engagés.

Cette 106e édition du «Ronde», et son parcours composé du Vieux Quaremont, du Koppenberg ou encore du Paterberg, s’annonce tout aussi indécise que la précédente. Et les candidats à la victoire sont nombreux.

Sacré en 2020 et deuxième l’année dernière, Mathieu van der Poel fait partie des grandissimes favoris. C’est le cas également du double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar. En quête d’un premier succès sur la Classique flandrienne, Wout van Aert est lui malade et incertain pour la course.

Parmi les outsiders, il faudra évidemment surveiller Matej Mohoric. Vainqueur de Milan-Sanremo il y a quelques jours, il rêve maintenant de récidiver sur le Tour des Flandres. Kasper Asgreen sera aussi un candidat à sa propre succession. Tom Pidcock, Michael Matthews, Dylan Van Baarle ou encore Mads Pedersen, entre autres, peuvent eux aussi prétendre à la victoire à Oudenaarde.

Du côté des Français, Christophe Laporte est l’homme en forme en ce début de saison et il aura son mot à dire pour tenter de devenir le premier Français à remporter le Tour des Flandres depuis Jacky Durand en 1992. Deuxième de Milan-Sanremo et quatrième l’an passé, Anthony Turgis pourrait également tirer son épingle du jeu.

Programme TV

Tour des Flandres 2022



Dimanche 3 avril



A partir de 10h en direct sur Eurosport 1 et à partir de 14h en direct sur France 3