Diego Maradona : le maillot de «la main de Dieu» contre l’Angleterre en 1986 mis aux enchères

Le mythique maillot de Diego Maradona d’Angleterre-Argentine à la Coupe du monde 1986, lors duquel il a inscrit un but de la main et un autre en dribblant toute la défense, va être vendu aux enchères sur Internet, a annoncé mercredi Sotheby's.

La société, qui l'exposera à son tour dans ses locaux à Londres pendant la vente sur Internet (20 avril-4 mai), a fixé le prix de départ à 4 millions de livres (plus de 5,2 millions de dollars ou 4,7 millions d'euros au taux du jour), a indiqué à l'AFP son responsable pour le streetwear et les objets de collection modernes, Brahm Wachter.

In June 1986, a 25-year-old Diego Maradona made history in what is now one of the world’s most famous football matches. Now, the shirt he wore as he scored 'The Hand of God' is set to break a record as it heads to auction for the first time.https://t.co/9gIsVAtaK1

— Sotheby's (@Sothebys) April 6, 2022