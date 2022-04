GP de l’Escaut : Un coureur repart en sens inverse et évite de justesse un groupe de coureurs en plein sprint (Vidéo)

Une catastrophe a été évitée de justesse au GP de l’Escaut. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, Tim Merlier a voulu repartir en sens inverse, mais il s’est retrouvé face à un groupe de coureurs lancé à pleine vitesse. Heureusement, il est parvenu à se mettre à l’abri juste à temps.

Neuvième de la semi-classique belge, le coureur belge était sans doute pressé de rejoindre le bus de son équipe.

Une fois la ligne d’arrivée franchie, il a félicité le Norvégien Alexander Kristoff, qui s’est imposé en solitaire pour décrocher sa deuxième victoire sur ce GP de l’Escaut (2015), avant de repartir à contresens.

Une très mauvaise idée. Car après avoir parcouru quelques mètres, il a aperçu plusieurs coureurs déboulés à vive allure et prêt à batailler au sprint pour les places d’honneur. Mais le coureur d’Alpecin-Fenix a eu le bon réflexe.

"He's going straight into the race!"@MerlierTim had to take evasive action at #SP22 after riding back down the course into a bunch sprint pic.twitter.com/cOHRodfvz4

— Eurosport (@eurosport) April 6, 2022