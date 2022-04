Ligue Europa Conférence et Ligue Europa : l'OM domine le PAOK, les Lyonnais tenus en échec à West Ham

L’Olympique de Marseille s’est imposé (2-1), ce jeudi 7 avril face PAOK en Europa Conférence Ligue tandis que les Lyonnais, qui jouaient au même moment en Europa Ligue, ont été tenus en échec sur la pelouse de West Ham (1-1).

La soirée avait pourtant mal commencé au Stade Vélodrome. A une vingtaine de minutes du coup d'envoi, la tension était brusquement montée entre supporters grecs et supporters phocéens, avec notamment le lancer de nombreux fumigènes et feux d’artifices jetés d'un camp vers l'autre à l’intérieur et autour du stade.

Un temps menacé, le coup d’envoi a finalement bien eu lieu. Après un premier but de Gerson, servi sur un plateau par Dimitri Payet, le numéro 10 Marseillais a doublé la mise d’une superbe reprise de volée juste avant la fin de la première période. Malgré la réduction du score en début de seconde mi-temps, l’OM s’est imposé dans ce quart de finale aller, et retrouvera le PAOK dans une semaine, pour le match retour.

DES REGRETS POUR LES LYONNAIs

Les Lyonnais se déplaçaient ce jeudi à Londres, sur la pelouse des Hammers. En supérioté numérique pendant tout une période, suite à l'exclusion du défenseur de West Ham, Aaron Cresswell, les Gones se contentent du match nul, après la réduction du score de Tanguy Ndombele, alors qu'ils étaient menés (1-0), après l'ouverture du score de Jarod Bowen, à la 52ème minutes.

L'OL retrouvera le club anglais le 14 avril prochain, au Groupama Stadium, où tout reste encore à faire, pour se qualifier pour les demies-finales.