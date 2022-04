Ligue 1 : Lens écrase Nice, Bordeaux se relance contre Metz… tous les résultats de la 31e journée

La 31e journée de Ligue 1 se dispute tout au long du week-end. Entre le 3-0 infligé par Lens à Nice ou la victoire de Bordeaux contre Metz (3-1) dans le match de la peur, retrouvez tous les résultats.

Lens-Nice : 3-0

Quel match des Sang et Or. Devant un public en folie, Lens s’est offert Nice (3-0). Entré à la mi-temps, Arnaud Kalimuendo (50e, 66e) a changé le cours du match pour des Lensois qui jouaient à dix depuis le carton rouge de Massadio Haïdara (17e). Les Niçois ont fini à neuf après les expulsions de Mario Lemina (67e) et Dante (90e+1). Depuis leur victoire contre le PSG (1-0), il y a un moins, les Aiglons n’ont glané que deux petits points. Lens est huitième.

Brest-Nantes : 1-1

Un nul et des incidents. Brest-Nantes se sont quittés sur un partage des points (1-1) mais ce sont les nouveaux débordements en tribunes que l’on retiendra. Trois spectateurs ont pénétré sur la pelouse en seconde période, provoquant l'interruption durant une dizaine de minutes d'une rencontre déjà perturbée par le jet de fumigènes par des ultras nantais un peu plus tôt.

Monaco-Lille : 2-1

Monaco s'est donné le droit de rêver à une fin de saison en boulet de canon, avec l'espoir de décrocher une Coupe d'Europe. Les coéquipiers de Caio Henrique, auteur d'un but sur coup franc direct (19e), ont enchaîné une troisième victoire consécutive, leur meilleure série depuis six mois. L'ASM revient à un point de Nice, cinquième, qui s'est écroulé à Lens.

Angers-Lille : 1-1

Lille a encore perdu des points dans la course à l’Europe. Le Losc a été accroché à Angers (1-1). Le joli but du Kosovar Edon Zhegrova (74e) n’a pas suffi à compenser la frustration d'avoir lâché deux points à Angers (1-1). Déjà touchés par l’affaire Hatem Ben Arfa en interne, ce nul ne va pas arranger les choses avant le derby contre Lens, samedi.

Bordeaux-Metz : 3-1

Pour la première fois depuis le 23 janvier, contre Strasbourg (4-3), les Girondins ont retrouvé la victoire. Dans ce «match de la peur» face à l'autre relégable Metz, Bordeaux a d’abord concédé l’ouverture du score avant de se remobiliser en marquant trois fois en seconde période (52e, 68e, 88e). Bordeaux, désormais 19e, revient à un point du barragiste Saint-Etienne, qu'il recevra le 20 avril dans une autre «finale» pour le maintien.

Clermont-PSG : 1-6

A Michelin, Paris poursuit sa quête de 10e titre de champion de France de Ligue 1 malgré la nouvelle déception en Ligue des champions cette saison. Les Parisiens sont allés s’imposer sur un score fleuve (1-6) contre Clermont grâce à des triplés de Kylian Mbappé et Neymar.

Reims-Rennes : 2-3

Rennes s’est fait peur mais l’a emporté à Reims (2-3). Menés 3-0 après des buts de Benjamin Bourigeaud (39e, 43e) et Martin Terrier (58e), les Rémois sont revenus mais sans réussir à égaliser. Rennes a repris l'avantage aux dépens de Marseille (2e de Ligue 1), grâce à une meilleure différence de buts (+36 contre +20).

Lorient-Saint-Etienne : 6-2

Menés 0-2 à domicile par les Verts, les Merlus ont renversé la situation pour finalement réaliser un festival offensif et s’imposer 6-2. Lorient grapille trois précieux points dans la course au maintien contre un rival. Saint-Etienne, barragiste, fait du surplace et voit Bordeaux revenir à un point.

Reste à jouer :

Strasbourg-Lyon et OM-Montpellier