PSG : Le message lancé par Kylian Mbappé aux supporters parisiens

Le PSG reçoit l’OM, dimanche prochain, en clôture de la 32e journée de Ligue 1 pour un Classique très attendu. Et à une semaine du choc au Parc des Princes, Kylian Mbappé a lancé un message aux supporters parisiens toujours très remontés après l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions.

La désillusion sur la scène européenne a toujours du mal à passer dans les rangs des fans du club de la capitale. A Clermont, samedi soir, ils ont assisté dans le silence à la large victoire de leur équipe avec des triplés de Neymar et Kylian Mbappé (1-6). Aucun encouragement ni manifestation de joie ne sont descendus de leur tribune. Une manière d’exprimer leur mécontentement et montrer qu’ils n’ont toujours pas pardonné le fiasco face au Real Madrid.

La question est désormais de savoir s’ils adopteront la même attitude lors de la venue du rival marseillais au cours d’une rencontre qui pourrait permettre au PSG de se rapprocher de son 10e titre de champion de France. Kylian Mbappé, rare joueur à avoir été épargné par le courroux des supporters parisiens, espère en tout cas pouvoir compter sur leur soutien.

«L’OM, c’est toujours spécial. Pour nous, pour les supporters. On aimerait que les supporters soient toujours avec nous. On comprend qu’il y ait une déception, c’est compréhensible. S'ils sont avec nous, ce sera magnifique», a confié l’attaquant tricolore au micro de Canal+.

Mais s’ils poursuivaient leur mouvement de contestation, les Parisiens, en quête de rachat, feront preuve de professionnalisme. «S’ils ne sont pas avec nous, on fera notre travail parce qu’on est payés pour ça et on est contents de jouer un Classique», a ajouté Mbappé, auteur d'un nouveau triplé contre les Clermontois. Et un succès, après le nul à l’aller (0-0), pourrait peut-être permettre aux hommes de Mauricio Pochettino d’obtenir un début de pardon.