«Dans trois mois je suis au chômage» : le cri du cœur d’une handballeuse qui vient d’être maman

Chloé Bulleux est une jeune maman depuis deux mois. Mais si son petit garçon fait son bonheur, la joueuse de 30 ans, en fin de contrat avec Toulon, a appris qu’elle ne serait pas prolongée et devrait donc se retrouver au chômage à la fin de la saison.

L’ancienne internationale tricolore évolue au TMVHB depuis 2019. Et si elle espérait poursuivre l’aventure avec le club varois, ce dernier a décidé de ne pas activer son année de contrat optionnelle. A son grand désespoir. Très affectée par ce choix, elle est certaine qu’il est dû à sa récente maternité.

«C’est parce que j’ai eu un enfant», a-t-elle lâché à l’Equipe. Et elle n’est pas la seule dans ce cas. «Beaucoup de joueuses m’ont dit qu’elles étaient aussi passées par là. C’est soit un club, soit un enfant, pas les deux», a-t-elle ajouté. De son côté, le club du sud de la France s’est défendu de ne pas avoir conservé Chloé Bulleux pour cette raison. «C’est une décision technique, il n’a jamais été question de sa maternité», a assuré Vincent Millereux, directeur général du TMVHB, au quotidien sportif.

Fin janvier, Toulon, qui a envoyé un courrier recommandé à sa joueuse pour l’avertir que l’option ne serait pas levée, a pourtant recruté une autre joueuse sans prévenir Chloé Bulleux, qui était la capitaine de l’équipe, prétextant un oubli. Une décision mal perçue par la principale intéressée qui a connu «une très mauvaise fin de grossesse».

La fin de l’aventure de la joueuse à Toulon est synonyme de fin carrière prématurée. Car elle ne se voit pas déménager avec toute sa famille pour seulement quelques années. «Avoir un enfant, c’est censé être la plus belle chose du monde, et cela en devient presque un poids. (…) Je viens d’avoir un bébé et dans trois mois je suis au chômage», a-t-elle lancé désabusé.

Titulaire d’un diplôme de décoratrice d’intérieur, elle souhaiterait désormais en faire son métier. Pour tourner la page du handball et entamer une nouvelle vie.