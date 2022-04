Coupe du monde 2022 : Les Bleus éliminés en demi-finale, le Brésil champion ?

Le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar sera donné dans sept mois. Et avant le début de la compétition, ESPN s’est risqué à prédire les résultats de l’ensemble du Mondial de la phase de groupes jusqu’à la finale.

Tous les participants de cette Coupe du monde 2022 ne sont pas encore connus. Et beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici à l’entame du tournoi. Mais cela n’a pas empêché le média américain de pronostiquer l’issue des 64 matchs, en choisissant de qualifier les pays avec le meilleur classement Fifa à savoir le Pérou, le pays de Galles et le Costa Rica (au détriment de la Nouvelle-Zélande, de l’Ukraine, de l’Ecosse, de l’Australie et des Emirats arabes unis).

ESPN s’est ainsi associé au cabinet de conseil Twenty First Group, qui a conçu un modèle combinant les notes individuelles des joueurs et les performances des équipes nationales, et s’est basé sur des statistiques issues des dernières grandes compétitions, que ce soit l’Euro, la Ligue des nations, la Copa America ou encore la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

Si quelques surprises sont à noter au cours de la phase de groupes, avec les éliminations de la Belgique, de l’Uruguay ou encore de la Croatie, vice-championne du monde en 2018, en compagnie du Mexique, du Japon, du Cameroun et du Ghana, l’équipe de France, tenante du titre, décroche son billet pour les 8es de finale. Les hommes de Didier Deschamps entament le Mondial par une courte victoire contre le Pérou (1-0), avant d’être accrochés par les Danois (1-1) et de dominer la Tunisie (3-0).

Mais à égalité de points avec le Danemark, ils doivent se contenter de la 2e place du groupe D derrière les coéquipiers de Christian Eriksen, qui bénéficient d’une meilleure attaque (6 buts contre 5). Et comme en Russie, quatre ans plus tôt, les coéquipiers d’Hugo Lloris sont opposés à l’Argentine en 8e de finale. Au terme d’une nouvelle rencontre indécise, les Tricolores arrachent leur qualification en prolongations (2-1 a.p.).

une finale brésil-angleterre ?

Dans les autres rencontres, l’Angleterre sort le Sénégal (2-0), l’Espagne bat le Canada (1-0), le Danemark élimine la Pologne (1-0), le Brésil domine la Corée du Sud (2-0), l’Allemagne écarte le Maroc (3-1), le Portugal vient à bout de la Suisse aux tirs aux buts (1-1) et les Etats-Unis surprennent les Pays-Bas (2-1).

En quart de finale, l’équipe de France se retrouve opposée aux Américains. Et les Bleus ne flanchent pas pour se hisser dans le dernier carré (2-0). Les autres matchs voient le Brésil éliminer l’Espagne après prolongation (2-1, a.p.), l’Angleterre sortir le Danemark (2-0) et l’Allemagne battre le Portugal (2-1).

En demi-finale, les Tricolores sont confrontés au Brésil pour une rencontre de prestige entre deux sérieux prétendants. Si l’équipe de France était sortie vainqueur en 1998 et 2006, la Seleçao a cette fois le dernier mot (2-1) et décroche sa place pour la finale, où elle est opposée à l’Angleterre, qui écarte l’Allemagne aux tirs au but (2-2). Et lors de la finale à Lusail (18 décembre), le Brésil décroche sa 6e étoile et s’affirme comme le pays la plus titré. Reste à savoir si ces prédictions se vérifieront. Rendez-vous à partir du 21 novembre prochain pour le savoir.