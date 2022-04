Guerre en Ukraine : une villa de 100 millions d’euros appartenant à Nikita Mazepin et son père saisie en Italie

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Nikita Mazepin. Evincé de l’écurie Haas avant le début de la saison de Formule 1, en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine, le pilote russe a vu l’une de ses villas, estimée à plus de 100 millions d’euros, être saisie en Italie.

Nikita Mazepin et son père Dimitri, milliardaire russe de la chimie et connu pour être proche de Vladimir Poutine, figurent parmi les nombreux oligarques et parlementaires russes sur la liste noire de l’Union européenne. Pour cette raison, les autorités italiennes se sont intéressées à cette demeure, et l'ont mise sous séquestre dans le cadre des sanctions économiques imposées à la Russie.

La villa, nommée Rocky Ram, est située à Porto Cervo, dans le nord-est de la Sardaigne, et sa valeur est estimée à plus de 100 millions d’euros. La famille Mazepin n’a pas été la seule à avoir subi les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Ces dernières semaines, l’Italie a bloqué plusieurs centaines de millions d’euros de biens immobiliers, notamment des villas et des yachts de luxe, liés à des oligarques russes.