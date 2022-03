JO 2022 : Les champions olympiques et paralympiques promus à la légion d’honneur

Une nouvelle récompense. Quelques semaines après la fin des Jeux d’hiver de Pékin, les sept champions olympiques et paralympiques français se sont vu accorder, ce jeudi, la Légion d’honneur.

Double champion olympique dans la capitale chinoise (individuel et poursuite), Quentin Fillon Maillet figure en tête de cette promotion spéciale. Le biathlète français est accompagné de Justine Braisaz-Bouchet (mass start), du skieur Clément Noël (slalom), des patineurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ainsi que du para-skieur Arthur Bauchet et Maxime Montagionni (snowboard banked slalom).

Déjà médaillés par le passé, Benjamin Daviet, deux fois titré en biathlon et vice-champion paralympique de ski de fond, et la snowboardeuse Cécile Hernandez ont quant eux été promus officier. De leur côté, les autres médaillés, d’argent et de bronze, montés pour la première fois sur un podium en Chine, ont été nommés à l’ordre national du Mérite.

La décoration des médaillés olympiques, qui répond à des critères très précis, a été initiée par le général de Gaulle pour les Jeux d'hiver d'Innsbruck en 1964.