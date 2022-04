NBA : un joueur jette son protège-dent sur une spectatrice (vidéo)

Après avoir été renvoyé au vestiaire, Miles Bridges, joueur NBA des Charlotte Hornets, a jeté involontairement son protège-dent sur une jeune spectatrice en tribunes.

L’ailier a complètement pété les plombs lors de la défaite, synonyme d’élimination et de fin de saison, des Hornets contre les Hawks d’Atlanta (132-103). Il s’en est d’abord pris à un arbitre après s’être fait siffler un contre. Il a logiquement été expulsé. Mais il ne s’est pas arrêté là.

Complètement en rage, Miles Bridges s’est dirigé vers les vestiaires. Alors qu’un homme le chambrait, il a balancé son protège-dents dans le public, et il a touché… une jeune spectatrice au visage.

Somebody get me in contact with the young lady. That’s unacceptable. https://t.co/MlLZjMgcBF — Miles Bridges (@MilesBridges) April 14, 2022

Conséquence, il pourrait être puni d’une très lourde amende tant la NBA n’apprécie pas ce type de comportement.

«Je visais le type qui me hurlait dessus et j’ai touché une petite fille, s’est excusé le joueur. C’est clairement inacceptable de ma part et j’en prends l’entière responsabilité … Cela ne me ressemble pas. Vous me côtoyez, je n’agis pas comme ça et je ne me mets jamais en colère comme ça. Donc c’était clairement un mauvais geste. Il y avait beaucoup d’émotions. J’espère pouvoir entrer en contact avec la jeune fille et lui présenter des excuses sincères et faire quelque chose de sympa pour elle. Clairement, tout est de ma faute.»