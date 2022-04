Racing 92-Stade Français : horaires, TV, fête… tout savoir sur la trilogie du derby francilien

Le Racing 92 et le Stade Français se retrouvent dimanche en huitièmes de finale retour de Champions Cup, la Coupe d’Europe de rugby. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Jamais deux sans trois ?

Après deux victoires consécutives, une en Top 14 à domicile, l’autre à Jean-Bouin lors du match aller, le Racing 92 va tenter de réussir la passe de trois à la Paris La Défense Arena dimanche en huitième de finale retour de Champions Cup, la Coupe d’Europe de rugby. La semaine passée, les Ciel et Blanc l’avaient emporté 22-9.

Le Racing 92 favori mais…

« Nous ne sommes pas très contents de ce match (aller). Le contenu n’a pas été digne du Racing 92, de la Coupe d’Europe, avait confié Juan Imhoff. Alors même s’il y a quand de la joie de gagner un derby, même si on a fait ce qu’il fallait dans le sens que nous avons obtenu un bon résultat, on a senti de l’insatisfaction dans le vestiaire. À aucun moment, nous n’avons pu nous lâcher. On a treize points d’avance, oui, mais à l’Arena, treize points ça ne veut rien dire. Nous avons fait un pas vers les quarts de finale mais rien n’est gagné.»

Sur quelle chaîne ?

Ce troisième choc en trois semaines entre le Racing 92 et le Stade Français sera à suivre dimanche 17 avril sur France 2, à partir de 16h.

Une fête toute la journée

Pour célébrer ce moment de sport, Paris La Défense Arena sera aux couleurs des US et proposera de nombreuses animations pour vivre le dernier épisode de cette triple confrontation qui oppose le Racing 92 au le Stade Français Paris. De l’avant match à la bodega, en passant par l’entrée des joueurs sur le terrain, de nombreuses animations seront mises en places pour fêter ce derby. Nous y retrouverons le fameux beer pong géant, un show spectaculaire de Cheerleaders, des animations sumo et surf mécanique et pleins d’autres surprises.

Social Wall : élection du plus bel accessoire Spring Break parmi tous les supporters en tribune.

• Karaoké : animation karaoké sur l’écran géant de Paris La Défense Arena pour chanter les plus grands classiques.

• Dance Cam : les supporters pourront partager leurs meilleurs pas de danse à la mi-temps sur l’écran géant.

• Course de palmes : activation sur les réseaux sociaux du Racing 92 pour la sélection des 10 participants à cette course mythique au sein de Paris La Défense Arena.

• Fresh Touch : un show exceptionnel de 2h30 durant la Bodega d’après-match par le collectif parisien de la Fresh Touch.