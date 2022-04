Ligue 1 : Le PSG champion contre Angers si…

Malgré une saison en demi-teinte, le PSG file vers le 10e titre de champion de France de son histoire. Et le club de la capitale pourrait même être sacré, ce mercredi, lors de son déplacement à Angers pour la 33e journée de Ligue 1.

Grâce à son succès dans le Classique contre Marseille (2-1), Paris a écarté son dernier rival dans la quête du titre. A six journées de la fin de la saison, les hommes de Mauricio Pochettino comptent 15 points d’avance sur les Marseillais. Et ils pourraient être titrés et succéder à Lille au palmarès en cas de succès sur la pelouse de Raymond-Kopa et si dans le même temps l’OM fait match nul ou s’incline à domicile face à Nantes.

Un match nul pourrait également suffire aux Parisiens à condition que Marseille perde contre les Nantais. Le PSG doit donc obtenir un meilleur résultat que son dauphin phocéen pour espérer être couronné dès ce mercredi.

Si les deux équipes obtiennent le même résultat, les coéquipiers de Marquinhos ne pourraient pas être déclarés officiellement champions malgré une bien meilleure différence de buts (+42 contre +21). Dans ce cas, ils n’auront besoin que d’un point, samedi, lors de la venue de Lens au Parc des Princes pour être sacrés.

Le PSG champion contre Angers si…

- Le PSG s’impose à Angers et l’OM fait match nul ou s’incline contre Nantes

- Le PSG fait match nul à Angers et l’OM s’incline contre Nantes