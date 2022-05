PSG : Kylian Mbappé pourrait réaliser un exploit unique dans l’histoire de la Ligue 1

A l'issue de la 38e et dernière journée de championnat, programmée ce samedi, Kylian Mbappé pourrait être sacré meilleur buteur et meilleur passeur, devenant le premier joueur de l'histoire de la Ligue 1 à réaliser cet exploit.

La venue de Metz, samedi, au Parc des Princes, clôturera une saison chaotique pour le PSG marquée par un nouvel échec en Ligue des champions, avec l'élimination en 8e de finale, que le 10e titre de champion de France n'a pu faire oublier. Et si cette rencontre est décisive pour le club lorrain, à la lutte pour le maintien, et servira à remettre le trophée de champion au club de la capitale, elle pourrait être la dernière de Kylian Mbappé en Ligue 1.

En fin de contrat, l'attaquant français a «quasiment» fait son choix, même s'il n'a toujours pas dévoilé sa décision. Et s'il décidait de quitter Paris, pour rejoindre a priori le Real Madrid, il partirait par la grande porte au regard de ses performances réalisées lors de ses débuts à Monaco puis au cours de son passage au PSG. D'autant qu'il est en passe de réaliser un exploit unique dans l'histoire de la Ligue 1.

Auteur d’un nouveau but, samedi dernier, à Montpellier (0-4), le natif de Bondy occupe la tête du classement des buteurs avec 25 réalisations (dont 4 penaltys) et il est plus que jamais en lice pour terminer meilleur buteur du championnat une quatrième saison consécutive (33 buts en 2018-2019, 18 buts en 2019-2020, 27 buts en 2020-2021). Même s'il est talonné de près par Wissam Ben Yedder (24 buts) et que tout se jouera lors de cette dernière journée.

Mais ce n’est pas tout. Il est aussi en tête du classement des passeurs avec 17 passes décisives à son actif, soit quatre de plus que son coéquipier Lionel Messi et le Rennais Benjamin Bourigeaud (13 passes décisives). Le champion du monde 2018 peut ainsi devenir le premier joueur de l’histoire du championnat de France à finir meilleur buteur et passeur sur une même saison.

Avide de records et désireux de marquer l’histoire partout où il passe, Kylian Mbappé marquerait ainsi une fois de plus de son empreinte la Ligue 1. Preuve, s'il en fallait encore, qu'un éventuel départ laisserait un grand vide aussi bien à Paris que dans le championnat.