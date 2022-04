PSG : Et si Mauricio Pochettino restait la saison prochaine ?

Les grandes manœuvres n’ont pas encore commencé au PSG. Un peu plus d’un mois après le fiasco et l’élimination en Ligue des champions, le club de la capitale préfère attendre la fin de saison avant de prendre des décisions, notamment concernant l’avenir de Mauricio Pochettino, qui ne serait pas contre rester à la tête de l’équipe parisienne.

L’aventure du coach argentin à Paris semblait déjà scellée. Avant même la déroute sur la scène européenne et la nouvelle désillusion contre le Real Madrid, les dirigeants parisiens, déçus par les résultats et la qualité du jeu développé par les coéquipiers de Marquinhos, s’étaient déjà lancés en quête d’un nouvel entraîneur. Ils ont même fait de Zinedine Zidane leur priorité pour succéder à l’ancien défenseur sur le banc.

De son coté, Pochettino ne cachait pas en privé son mal-être dans la capitale, en raison notamment des tensions avec Leonardo, et souhaitait revenir en Angleterre. Manchester United avait même pensé à lui en novembre dernier après le renvoi d’Ole Gunnar Solskjaer et l'avait placé en tête de sa liste pour le prochain exercice, avant de revoir ses plans et de jeter son dévolu sur Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam).

Mais alors qu’il est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Pochettino n’exclut pas d’honorer sa dernière année de contrat. Marqué par la sortie de route en Ligue des champions, l’Argentin est animé par la volonté de prendre sa revanche. «Les attentes et le désir sont toujours de faire au mieux. Je suis toujours animé, avec mon staff, par l’envie d’être meilleur, de prendre une revanche sur la saison qui vient de s’écouler», a-t-il confié, ce mardi, à la veille du déplacement à Angers, qui pourrait permettre au PSG de décrocher le 10e titre de champion de France de son histoire.

Et Mauricio Pochettino demeure focalisé sur cet objectif pour sauver les apparences d’une saison en demi-teinte. Il sera ensuite temps d’aborder la question de son avenir. «La saison n’est pas terminée, l’objectif du championnat n’est pas encore rempli, nous sommes concentrés là-dessus, a-t-il assuré. Quand il sera rempli, il sera temps de s’asseoir tous ensemble pour dessiner le futur de l’équipe.» Qu’il envisage donc de toujours diriger…