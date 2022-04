Transferts : L’énorme salaire qu’Erling Haaland pourrait toucher à Manchester City

L’avenir d’Erling Haaland ne s’écrit plus du côté du Borussia Dortmund. Annoncé au Real Madrid, à Barcelone et même au PSG, l’attaquant norvégien devrait finalement prendre la direction de Manchester City, où il pourrait toucher un salaire plus que conséquent.

Erling Haaland devrait annoncer son choix dans les prochains jours. Et s’il est courtisé par les plus grands clubs européens, il est tout proche de rejoindre la Premier League et le nord de l’Angleterre après avoir trouvé un accord avec Manchester City, selon le Daily Mail.

Le joueur et l’actuel leader du championnat anglais, disposé à payer le montant de sa clause libératoire fixé à 75 millions d’euros, auraient notamment trouvé un terrain d’entente sur un contrat de cinq ans et un salaire de 600.000 euros par semaine. Ces émoluments feraient tout simplement d’Erling Haaland, âgé de 21 ans, le joueur le mieux payé de Premier League.

Proche du clan de l’avant-centre, Jan Aage Fjortoft a confirmé que Manchester City était bien placé pour s’attacher ses services, mais il a démenti qu’un accord avait déjà était trouvé entre les deux parties. «Comme je le dis depuis des mois, Erling Haaland pourrait finir à Manchester City ou au Real Madrid, ce sont les deux favoris. Mais il n’y pas d’accord pour le moment», a écrit l’ancien joueur norvégien sur son compte Twitter. Mais comme pour Kylian Mbappé, le dénouement devrait être bientôt connu.

Like I have reported for months, Erling Haaland could end up at Manchester City and Real Madrid.



The two favorites.



But NO agreement so far

— Jan Aage Fjørtoft (@JanAageFjortoft) April 19, 2022