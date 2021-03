Norvège : Comme Erling Haaland, son cousin de 17 ans empile les buts

Une redoutable famille de buteurs. Dans la lignée d’Erling Haaland, véritable machine à marquer au Borussia Dortmund, son cousin Albert Tjaaland affole lui aussi les compteurs avec les jeunes du club de Molde (Norvège).

Il n’a que 17 ans. Mais le jeune homme impressionne déjà et marche sur les traces de son cousin. Attaquant comme Haaland, il a inscrit pas moins de 64 buts en seulement 37 rencontres, soit une moyenne impressionnante de 1,72 but par match. Il faut dire qu’il a pris comme source d’inspiration le buteur de Dortmund auquel il voue une grande admiration.

«Erling est une grande inspiration pour moi, il est mon modèle et ce qu’il fait est vraiment incroyable. J’essaie de connaître ses secrets et je lui demande des conseils», a confié Albert Tjaaland dans les médias norvégiens.

En plus de leur adresse dans le dernier geste et de leur ressemblance physique, les deux joueurs présentent des profils semblables. Tjaalan, qui mesure 1m86, est tout aussi puissant, rapide et agile. Il est également doté d’une redoutable frappe de balle, l'une des marques de fabrique d'Erling Haaland. Leur parcours est aussi similaire puisqu'ils ont évolué à Bryne et Molde. Seule différence, Haaland est gaucher, contrairement à son cousin qui est droitier.

Et comme Erling Haaland, Albert Tjaalan est promis à grand avenir. Il devrait très vite attirer sur lui tous les regards des grands clubs européens. En attendant, c’est la Norvège qui s’imagine déjà aligner les deux phénomènes au sein de l’attaque de l’équipe nationale.