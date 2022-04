Manchester United : le Néerlandais Erik Ten Hag nommé entraîneur

Cela ne faisait plus trop de doutes. Annoncé depuis plusieurs semaines, le Néerlandais Erik Ten Hag, actuellement à la tête de l’Ajax Amsterdam, a été nommé, ce jeudi, entraîneur de Manchester United à partir de la saison prochaine.

En novembre dernier, le club anglais avait désigné Ralf Rangnick après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer. Les dirigeants mancuniens souhaitaient prendre leur temps avant de choisir leur nouveau coach, alors que Rangnick prendra un poste de conseiller auprès du club à l'issue de la saison. Mauricio Pochettino a longtemps été la priorité des Red Devils, en raison notamment de son expérience en Premier League avec Southampton puis Tottenham.

Mais c’est finalement Erik Ten Hag qui a été choisi. «Manchester United est ravi d’annoncer la nomination d’Erik Ten Hag en tant qu’entraîneur de l’équipe première», a indiqué MU dans un communiqué. Le coach de 52 ans s’est engagé jusqu’en 2025, avec une saison supplémentaire en option.







The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

La direction de Manchester United a été convaincue par le Néerlandais lors d’une audition durant laquelle il a impressionné par sa vision pour le club à cinq ans et son diagnostic sans concession. Le club du nord de l’Angleterre a également été séduit par le style de jeu et les résultats de Ten Hag, qui s’apprête à décrocher un 3e titre de champion des Pays-Bas avec l’Ajax Amsterdam qu’il a emmené en demi-finale de la Ligue des champions en 2019.

«Lors de ses quatre saisons à l'Ajax, Erik a prouvé qu’il était l’un des entraîneurs les plus excitants et l’un de ceux qui a la meilleure réussite en Europe, (il est) connu pour le jeu plaisant et offensif de ses équipes et son engagement en faveur des jeunes joueurs», a commenté John Murtough, le directeur du football de Manchester United. A Erik ten Hag d’en faire autant avec la formation anglaise, qui a connu une saison compliquée en championnat comme sur la scène européenne.