Vidéo : Cristiano Ronaldo pulvérise le téléphone d’un supporter

Cristiano Ronaldo était très fâché. Au moment de rentrer au vestiaire après la défaite de Manchester United, samedi, sur la pelouse d’Everton (1-0), l’attaquant portugais a fracassé le téléphone d’un supporter en l'envoyant violemment au sol.

Le quintuple Ballon d’or vit une saison frustrante avec les Red Devils. Eliminé en 8e de finale de la Ligue des champions par l’Atlético Madrid, Manchester United occupe seulement la 7e place en Premier League, à 11 points du podium. Et ce n’est pas le revers sur la pelouse des Toffees qui a atténué sa frustration. Au contraire. Très remonté par cette nouvelle déconvenue face à une équipe qui lutte pour son maintien, l’ancien madrilène a exprimé sa colère en fracassant le portable d’un supporter.

Ronaldo assaulted a kid because he lost a game. Crazy pic.twitter.com/2Cr6mYNqT4 — MC (@CrewsMat10) April 9, 2022

Alors que Manchester United a annoncé l’ouverture d’une enquête interne, Cristiano Ronaldo a présenté ses excuses sur son compte Instagram pour ce coup de sang. «Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et donner l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m’excuser pour mon geste d’humeur et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et d’esprit sportif», a-t-il posté. Reste à savoir s’il rachètera un nouveau téléphone au jeune fan.

Et ses excuses pourraient ne pas être suffisantes car il pourrait être interrogé par la police, qui a annoncé l’ouverture d’une enquête. «Nous menons une enquête après l’incident survenu au match Everton-Manchester United impliquant un joueur de Manchester United alors que les joueurs quittaient le terrain et nous allons parler avec toutes les parties concernées», ont indiqué les autorités dans un communiqué.

Sur le plan sportif, Cristiano Ronaldo tentera de se racheter, le week-end prochain, lors de la venue de Norwich à Old Trafford pour permettre à Manchester United de continuer à croire à une qualification en Ligue des champions la saison prochaine.