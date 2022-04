Mort de Freddy Rincon : les détails et une vidéo de son accident révélés

Freddy Rincon a perdu la vie dans un terrible accident de la route. Une semaine après sa mort, la justice colombienne a révélé, mercredi, quelques détails sur les circonstances de l’accident de l’ancien joueur des «Cafeteros» survenu le 11 avril dernier à Cali.

Le mystère se lève peu à peu sur le drame qui a coûté la vie à Freddy Rincon. Alors que ses proches avaient assuré que l’ancien joueur passé par le Real Madrid ou encore Naples n’était pas au volant du véhicule au moment des faits, cette version a été démentie par les procureurs colombiens. «Le véhicule dans lequel se trouvait Freddy Rincon était conduit par ce dernier», a affirmé le procureur général Francisco Barbosa.

Cette conclusion est basée sur «des expertises médico-légales, des études techniques et a été corroborée par des témoins qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule et des caméras», a-t-il ajouté. Une vidéo de l’accident a également été révélée par des médias colombiens. Sur les images, le véhicule de Rincon brûle un feu avant d’être percuté de plein fouet par un bus de transport public colombien.

#ATENCION Fiscal General de a Nación, Francisco Barbosa ha indicado que #FreddyRincon sí iba manejando la camioneta en la cual perdió la vida en un aparatoso accidente, registrado el pasado lunes 11 de abril. pic.twitter.com/4mqgwyNBNJ — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) April 21, 2022

La violente collision a fait cinq blessés, dont Rincon qui a été le plus sérieusement touché. Victime d’un traumatisme cranio-encéphalique grave, il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été opéré pendant près de trois heures. Mais il n’a pas survécu à ses blessures et est décédé deux jours plus tard à l’âge de 55 ans.