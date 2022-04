Ligue 1 : Le PSG champion contre Lens si…

Cette fois sera la bonne ? Le PSG pourrait décrocher le 10e titre de champion de France de son histoire, ce samedi, lors de la venue de Lens au Parc des Princes pour la 34e journée de Ligue 1.

Plus rien ne semble pouvoir empêché Paris d’être couronné. A cinq matchs de la fin de la saison, Paris compte 15 points d’avance sur l’OM. Les coéquipiers de Marquinhos n’ont donc besoin plus que d’un point pour reconquérir le titre et retrouver leur trôné, qu’ils avaient abandonné à Lille la saison dernière.

Ils seront sacrés devant leurs supporters s’ils s’imposent ou font match nul contre les Sang et Or, peu importe le résultat de l’OM, qui se déplace le lendemain sur la pelouse de Reims. Les hommes de Mauricio Pochettino pourraient également être sacrés en cas de défaite si les Olympiens ne parvenaient pas à battre les Rémois.

Reste à savoir comment ce titre sera fêté, alors qu’une partie des supporters parisiens n’a toujours pas digéré l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions et est en conflit avec les dirigeants.

Le PSG champion si…

- Le PSG gagne ou fait match nul contre Lens, peu importe le résultat de l’OM à Reims

- Le PSG perd contre Lens et l’OM ne gagne pas à Reims