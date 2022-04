Tyson Fury-Dillian Whyte : père à 13 ans, poignardé, dopage… l’incroyable histoire du «Body Snatcher»

Dillian Whyte, qui affronte samedi Tyson Fury, est un boxeur britannique qui a connu un parcours chaotique. Voici tout ce qu’il faut savoir du «Body Snatcher».

Un véritable conte ensanglanté. Agé de 34 ans, le Jamaïcain d’origine, qui a émigré dans les années 1990 avec ses parents en Angleterre, a eu plusieurs vies qui l’ont conduit à devenir ensuite l’un des boxeurs les plus respectés de la planète.

Avec seulement 2 défaites en 30 combats, Dillian Whyte fait en effet partie des valeurs sûres des poids lourds du Noble Art. Cet imposant «bébé» d’1,98m est l’actuel champion du monde WBC par intérim, à savoir le challenger officiel de Tyson Fury, à qui il va tenter d’infliger sa première défaite en carrière devant les 90.000 spectateurs de Wembley.

Mais avant d’arriver à ce combat qui pourrait être la récompense de toute sa carrière, la trajectoire du «Body Snatcher» a tout d'un récit de rédemption après une jeunesse houleuse entre gangs, sang et paternité.

Vainqueur d'Anthony Joshua en amateur

Après avoir vu le jour à Port Antonio, en Jamaïque donc, Whyte est arrivé en Angleterre à 12 ans. L’eldorado ? Pas vraiment. Dans les quartiers sud de Londres, où régnait la misère, le jeune Dillian a eu du mal à s’adapter. Un an plus tard, il est même devenu père.

Ça a ensuite été la plongée aux enfers avec les gangs londoniens. Et il est même passé tout proche de la mort à plusieurs reprises. Poignardé, il a aussi été atteint par balles par deux fois.

Heureusement, les spots de combats l'ont sauvé lorsqu’il a poussé la porte du Miguel’s Boxing Gym. Il est d’abord devenu kickboxeur professionnel, avec un joli palmarès (champion britannique et d’Europe de K1). Puis, il s'est essayé au MMA avant de se tourner définitivement vers la boxe. Et pour son tout premier combat amateur, Dillian Whyte a battu… Anthony Joshua.

Il est passé pro en 2011 mais, à cause de problèmes de drogue, il a été interdit de compétition de 2012 à 2014. De retour, il a affronté en 2015 Anthony Joshua et a perdu par arrêt de l'arbitre au 7e round. Il s'est relancé en octobre 2016 en remportant le titre de champion britannique des poids lourds aux dépens de Ian Lewison. Puis, il a enchaîné notamment contre Dereck Chisora, Robert Helenius et Joseph Parker, mais s'est incliné face à Alexander Povetkin le 22 août 2020, avant de gagner le combat revanche le 27 mars 2021.

Le voici désormais devant son plus beau challenge. «Je suis parti de rien, n’ai jamais eu d’expérience sportive, n’ai jamais eu de soutien et je suis devenu champion du monde heavyweight, a-t-il confié. […] Je sais ce que je suis. Je sais ce que j’apporte. Puis, j’ai beaucoup de douleur et de frustration à déverser sur quelqu’un. Et pour moi, ce sera Tyson Fury, alors allons-y.»

