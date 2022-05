Boxe : cette application qui permet d’être coaché par des professionnels

La boxe est une discipline de plus en plus pratiquée. Il est souvent compliqué de trouver le coach idoine. Grâce à une application, il est possible d’avoir les cours d’une championne du monde.

Apprendre à taper comme il se doit dans un sac, bien positionner ses jambes au moment de porter un coup… Ce sont des techniques importantes lorsque l’on décide de se mettre au Noble Art. Reste qu’il n’est parfois pas simple d’enregistrer le mouvement, surtout lorsque l’on se retrouve dans un cours collectif.

Lancée en octobre dernier par la start-up niçoise MyCoach, l’application web et mobile MyCoach TV propose au grand public d’être coaché par Sarah Ourahmoune, la boxeuse française la plus médaillée. Avec un total de 265 combats en carrière, elle a notamment été vice-championne Olympique 2016, championne du monde en 2008, triple championne de l'Union européenne et dix fois championne de France.

Améliorer sa technique

Celle qui donne des cours dans la vie de tous les jours, ainsi que sur son compte Instagram, n’a pas hésité à rejoindre les experts déjà présents sur l’application (Hugo Lloris, Cléopâtre Darleux, Camile Lacourt ou encore Earvin Ngapeth) pour prodiguer ses conseils.

«Ce sont des petites séquences d’entrainements de boxe, que ce soit de la technique ou de la préparation, explique Sarah Ourahmoune. Je prends quelques minutes pour expliquer un mouvement. Je propose un découpage avec des vidéos qui peuvent se regarder de façon indépendante ou se suivre. J’indique comment frapper correctement dans un sac puis je montre un enchaînement que je décortique.»

Via un abonnement mensuel ou l’achat d’un cours à l’unité, le pratiquant régulier (ou le novice) pourra donc améliorer sa technique. «Sur Internet, il y a quelques chaînes qui expliquent des mouvements mais ce n’est pas hyper bien fait, rappelle la championne. Ce sont des fans de boxe mais qui n’ont pas forcément l’expérience pour proposer quelque chose de qualité.»

Petit bonus dans ces vidéos, Sarah Ourahmoune a également invité Charlotte Lembach, la vice-championne olympique d’escrime pour un exercice très ludique qui devrait plaire au plus grand nombre. Tout comme le reste des vidéos.

