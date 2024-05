Bellator MMA Paris : le face-à-face ultra tendu entre Cédric Doumbè et Jaleel Willis (vidéo)

La pesée entre Cédric Doumbè et Jaleel Willis, son adversaire au Bellator MMA Paris, a été très tendue ce jeudi à la veille de leur combat. Les deux hommes en sont venus aux mains.

Le combat est lancé. A la veille de leur affrontement au Bellator MMA Paris à l'Accor Arena, Cédric Doumbè et Jaleel Willis se sont retrouvés devant le public pour la fameuse cérémonie de pesée. Une bagarre a failli exploser entre les deux rivaux.

Au moment de faire son entrée sur la scène devant un public déjà bouillant, le Franco-camerounais a jeté son t-shirt vers l'Américain. De quoi le mettre dans une colère noire. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés nez à nez et se sont plusieurs fois poussés des bras avant d'être séparés par la sécurité.

Things are heated in Paris!@CedricDoumbe & @jaleelwillis1 come to near blows before their #BellatorParis event at Ceremonial Weigh Ins





[ #BellatorParis | Fri, May 17 | 12PM EST on @streamonmax ] pic.twitter.com/SUqlV6eohZ

— PFL (@PFLMMA) May 16, 2024