Ligue 1 : l'OM se relance, Bordeaux au bord de la Ligue 2… le bilan de la 36e journée

Entre la course à l’Europe et la lutte pour le maintien, retrouvez les résumés des matchs de la 36e journée de Ligue 1.

Nice-Saint-Etienne

Match mercredi 11 mai à 19h

Nantes-Rennes

Match mercredi 11 mai à 21h

PSG-Troyes

Match à 20h45

Lorient-OM : 0-3

Après une large défaite à domicile contre Lyon (0-3) et une élimination en demi-finale de Ligue Europa Conférence, l'OM s'est relancé en allant s'imposer à Lorient (0-3). A deux journées de la fin du championnat, les Marseillais, qui se déplaceront à Rennes samedi, reprennent la deuxième place. Seul bémol, les hommes de Jorge Sampaoli, qui devaient déjà faire sans Dimitri Payet, Amine Harit et Arkadiusz Milik, ont vu Cédric Bakambu, Duje Caleta-Car, Gerson et Bamba Dieng sortir sur blessures.

Clermont-Montpellier : 2-1

Clermont (16e, 36 pts) a quasiment assuré son maintien. Les Auvergnats ont remporté une rencontre cruciale contre Montpellier (2-1) avec un penalty de leur buteur Mohamed Bayo (68e). Ils termineront à la place du barragiste dans le pire scénario.

Angers-Bordeaux : 4-1

Bordeaux a chuté à Angers (4-1) pour se retrouver, seul, à la dernière place (27 pts), derrière Metz (28 pts) à deux journées de la fin de la saison. Conséquence, si le barragiste Saint-Etienne (31 pts) gagne à Nice mercredi, le sort des Girondins sera scellé : ils descendront en Ligue 2, après 30 années consécutives dans l'élite. Au mieux, ils peuvent espérer terminer à la 18e place.

Reims-Lens : 1-2

Lens, par contre, peut toujours croire à l’Europe. Seko Fofana a offert dans le temps additionnel (90e+2) un succès déterminant au Racing à Reims (2-1). Après avoir raté la C4 pour un point la saison passée, les Sang et Or (7e, 58 pts) s'accrochent à leur rêve mais ils devront réaliser un carton plein.

Metz-Lyon : 2-3

En une semaine, l’OL a montré tout ce qu’il était capable cette saison. Vainqueur de l’OM une semaine plus tôt, les Lyonnais sont allés s’incliner chez le dernier, Metz (3-2), une semaine plus tard. La défaite de trop pour une équipe qui n'avait pas le droit à l'erreur. La cinquième place (60 pts) synonyme de Ligue Europa Conférence semble hors d'atteinte pour les Lyonnais (8e, 55 pts), sauf miracle lors des deux dernières journées.

Brest-Strasbourg : 0-1

Dans la course à l’Europe, Strasbourg s’est offert trois points précieux en allant s’imposant à Brest (0-1), samedi. Les Alsaciens sont sixièmes avec 60 points. Brest n’a plus rien à jouer cette saison.

Lille-Monaco : 1-2

Monaco est lancé. Le club de la principauté compte bien décrocher sa place pour la prochaine Ligue des champions. Pour y parvenir, l’ASM vient d’enchaîner un huitième succès consécutif à Lille (grâce à un doublé d’Aurélien Tchouaméni) pour mettre la pression sur Rennes et l’OM.