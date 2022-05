UFC 274 : l'impressionnant KO infligé à Tony Ferguson (vidéo)

Le combat opposant les poids légers Michael Chandler et Tony Ferguson lors de l'UFC 274 a tenu ses promesses, avec un KO incroyable.

D'un Front kick dévastateur au menton, Chandler a littéralement éteint Ferguson, 17 secondes après le début du deuxième round.

Michael Chandler just sent Tony Ferguson to the SHADOW REALM pic.twitter.com/8r3b9JMPqC — Barstool Sports (@barstoolsports) May 8, 2022

La puissance de la frappe a surpris le public réuni à Phoenix dans la nuit de samedi à dimanche, d'autant plus que Ferguson avait été le premier à envoyer son adversaire à terre au premier round. Mais il en fallait un peu plus pour mettre Chandler hors course, comme il l'a prouvé avec panache.

LE TOUT PREMIER KO de la carrière de FERGUSON

Encore frais après sa nette victoire, il a enchaîné trois saltos arrière dans l'octogone, alors que Ferguson gisait toujours face contre terre. Pour ce dernier, cette défaite revêt un goût amer, lui qui n'avait jamais été mis KO depuis ses débuts à l'UFC en… 2011

Pour les deux vétérans américains (36 et 38 ans), le combat revêtait quoi qu'il en soit une grande importance. Chandler, 5e des rankings, était sur deux défaites consécutives contre les deux hommes forts de la catégorie, Charles Oliveira et Justin Gaethje. Cette victoire pourrait lui laisser espérer un retour en Main event lors d'un prochain événement UFC.

Quant à El Cucuy (7e), il s'agit de sa quatrième défaite consécutive, ce qui pourrait le pousser un peu plus vers la retraite. A moins qu'il ne nous surprenne encore.