Carlos Alcaraz : tout savoir sur le prodige du tennis espagnol

Carlos Alcaraz, 19 ans, est la nouvelle coqueluche du tennis espagnol mais également mondial. Voici ce qu’il faut savoir de celui qui est appelé à devenir le prochain patron du circuit.

En s’offrant dimanche le Masters 1000 de Madrid, son deuxième grand tournoi (après celui de Miami), en balayant en finale le n°3 mondial Alexander Zverev, le jeune prodige ibérique a confirmé son statut de phénomène, lui qui est présenté depuis quelques semaines comme le nouveau Rafael Nadal.

D’ailleurs, lors de sa semaine triomphale dans la capitale espagnole, Carlos Alcacraz, qui est entraîné par l’ancien n°1 mondial, Juan Carlos Ferrero, a battu «Rafa» en quarts de finale avant d’imposer sa loi à Novak Djokovic en demi-finale. Et pour poursuivre la comparaison avec Nadal, il est devenu la semaine dernière le plus jeune joueur à intégrer le top 10 au classement ATP (9e) depuis... Nadal, en 2005.

Le natif d'El Palmar, près de Murcie, dans le sud-est de l'Espagne, impressionne depuis toujours. À 15 ans, il gagne son premier match dans un tournoi Challenger à Alicante, en avril 2019. L'année suivante, il se révèle lors du tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro, où il reçoit une invitation.

Comme Rafael Nadal à Roland-Garros ?

A 16 ans, alors qu’il est classé 406e mondial, Alcaraz élimine au premier tour Albert Ramos-Viñolas (n°41) avant de s'incliner contre Federico Coria. Il est alors le plus jeune joueur à remporter un match sur le circuit ATP depuis 2013 et le plus jeune à battre un top 50 depuis 2003. En 2021, après un premier tour à l'Open d'Australie et un troisième tour à Roland-Garros, il se fait remarquer à l'US Open, en atteignant les quarts de finale après avoir battu Stefanos Tsitsipas en cinq sets et plus de quatre heures de jeu.

Avec cinq titres, dont le Next Gen, le tournoi réservé aux meilleurs jeunes joueurs, Carlos Alcaraz, qui possède un style validé par les plus grands (anciens comme présents) commence à se construire un palmarès. Et il compte bien s’offrir un premier Grand Chelem dès cette année. Et pourquoi pas Roland-Garros (22 mai-5 juin) ?

Il s’impose doucement comme l’un des favoris en tout cas même s’il faudra gérer le fait que le tournoi dure deux semaines. Reste que Rafael Nadal avait le même âge lorsqu'il a remporté pour la première fois Roland-Garros en 2005…