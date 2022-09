Tennis : Carlos Alcaraz remporte l'US Open et devient numéro 1 mondial

Après son succès à l’US Open face au Norvégien Casper Ruud, l’Espagnol Carlos Alcaraz, âgé de 19 ans, est devenu le plus jeune n°1 mondial de l’histoire du tennis.

Il entre dans l’histoire. Grâce à sa victoire logique (6-4, 2-6, 7-6, 6-3) en finale de l'US Open contre Casper Ruud, Carlos Alcaraz a atteint le sommet de la hiérarchie du tennis mondial à seulement 19 ans. Du jamais-vu jusque-là.

