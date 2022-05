Ligue Méditerranée : «Suspicion de fraude» après une victoire 22-1

Un score qui a fait naître des soupçons. A la lutte avec la réserve de Martigues pour la montée en Régional 1, l’AC Arles a battu, ce dimanche, l’équipe de Septèmes 22 buts à 1. Ce résultat a provoqué la colère du président du club martégal, qui a demandé à la Ligue de faire toute la lumière sur ce match.

A deux journées de la fin de la saison de Régional 2 (Ligue Méditerranée), la réserve du FC Martigues occupait la tête du groupe C devant Arles grâce à une meilleure différence de buts. Et si les Martégaux se sont largement imposés contre Gardanne-Biver (6-0), ils ont été dépassés au classement par les Arlésiens avant le dernier match. Car les hommes de Michel Estevan ont surclassé Septèmes sur le score pour le moins douteux de 22-1.

Après avoir pris connaissance de ce résultat, Alain Nersessian, président du FC Martigues, a crié au scandale. «On est obligé de se poser des questions et de mettre en doute ce résultat. Forcément que l’on va se pencher sur ce match afin de pouvoir comprendre ce qui a pu conduire à ce score inimaginable», a-t-il confié à La Provence.

Ses doutes sont d’autant plus fondés qu’à l’aller, en janvier dernier, l’ACA avait été largement battu (4-1). Et pour ce match retour, Septèmes n’a aligné qu’un seul joueur présent lors de ce succès et le gardien n’avait même pas de gants… «On va attendre de connaître la réaction, que nous attendons, de la Ligue face à cette parodie de football. On avisera après de la suite à donner mais on ne va certainement pas en rester là», a assuré Alain Nersessian.

Et elle ne s’est pas fait attendre très longtemps. La commission régionale de discipline a été saisie et un dossier a été ouvert pour «suspicion de fraude avec mise à l’instruction».