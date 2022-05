Cristiano Ronaldo : le prénom de sa fille révélé

Depuis le 18 avril dernier, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez sont les parents d’une petite fille. Et trois semaines après sa naissance, le couple a dévoilé son prénom sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram, Georgina Rodriguez a publié trois photos de la petite fille. Avec en légende son prénom, «Bella Esmeralda», accompagné d’un cœur vert et de sa date de naissance («180422», soit 18 avril 2022). Sur l’un des clichés, le bébé affiche un large sourire.

Au moment de sa naissance, le quintuple Ballon d’or et sa compagne avaient annoncé avoir perdu son jumeau, qui n’avait pas survécu à l’accouchement. Cette révélation avait suscité un profond émoi et le couple avait reçu de nombreux messages de soutien venus des quatre coins du monde.

Bella Esmaralda est la deuxième fille du couple. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont déjà eu ensemble une petite fille prénommée Alana Martina et désormais âgé de 4 ans. Et avant sa rencontre avec la mannequin, la star portugaise du ballon rond avait déjà été père à trois reprises : l’aîné Cristiano Junior et les jumeaux Eva et Mateo nés d’une mère porteuse américaine.