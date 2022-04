Cristiano Ronaldo : Quartararo, Hari, Real Madrid… le monde du sport soutien le Portugais dans son deuil

Après l’annonce du décès de l’un de ses nouveaux-nés lundi soir, Cristiano Ronaldo a reçu une énorme vague de soutien de la part du monde du sport.

L’attaquant portugais de Manchester United et sa compagne Georgina Rodriguez ont annoncé la mort de leur garçon nouveau-né lors de l’accouchement de jumeaux. Leur fille est bien portante.

Your pain is our pain, @Cristiano





Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi

