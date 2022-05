Erling Haaland : Manchester City confirme un accord avec Dortmund pour le transfert du Norvégien

C’est le premier gros transfert de l’été. Manchester City a confirmé, ce mardi, un accord avec le Borussia Dortmund pour une arrivée d’Erling Haaland. L’attaquant norvégien rejoindra le club anglais le 1er juillet prochain.

«Manchester City peut confirmer que nous avons trouvé un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l'attaquant Erling Haaland. Le transfert reste soumis à la finalisation des termes du contrat avec le joueur», a indiqué City dans un communiqué.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.





The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022