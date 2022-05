Lyon : Marcelo écarté à cause de flatulences dans le vestiaire ?

Du début à la fin, Lyon a connu une saison compliquée. Et les problèmes ont commencé dès le mois d’août avec la mise à l’écart de Marcelo en raison d’un «comportement déplacé» qui serait dû à des flatulences dans le vestiaire, a révélé ce mardi L’Equipe.

Lors de la 2e journée de Ligue 1, le 15 août dernier, les hommes de Peter Bosz, qui a été nommé sur le banc lyonnais durant l’été, se sont lourdement inclinés sur la pelouse d’Angers (3-0). Et à l’issue de cette débâcle, le défenseur brésilien n’a plus rejoué avec l’OL. Il a été écarté définitivement du groupe par son entraîneur et l’ancien directeur sportif Juninho tant pour ses prestations, très décevantes, que son attitude dans le vestiaire angevin.

Pendant une prise de parole du capitaine Léo Dubois, qui tentait de remobiliser ses troupes, Marcelo a eu des flatulences et s’est mis à rigoler avec certains de ses coéquipiers. Ce comportement a profondément agacé Juninho, qui a mis à pied le joueur après en avoir discuté avec le directeur du football Vincent Ponsot. «Le comportement inapproprié de Marcelo dans les vestiaires, à l’issue du match disputé à Angers, justifie cette décision», avait indiqué le club présidé par Jean-Michel Aulas dans un communiqué.

Envoyé dans un premier temps en réserve, il a trouvé un accord fin janvier avec le club lyonnais pour mettre fin à son aventure à Lyon et être libéré de son contrat. Quelques jours plus tard, il s’est engagé avec Bordeaux pour tenter d’aider le club à se maintenir en Ligue 1. A priori en vain puisque les Girondins sont actuellement derniers au classement et aux portes de la Ligue 2.

De son côté, à deux journées de la fin de la saison, l’OL occupe seulement la 8e place, après un nouveau revers, dimanche, à Metz (3-2), et a très peu de chances de se qualifier pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Une saison à vite oublier pour les Lyonnais…