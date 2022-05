Roland-Garros : Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon officiellement invités

Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon, bientôt retraités, ont reçu ce mardi leur wild-card pour le tableau principal de Roland-Garros (22 mai au 5 juin).

Désormais 263e mondial, le Manceau, qui raccrochera après son dernier match aux Internationaux de France Porte d’Auteuil, attendait le précieux sésame. Tout comme le 160e mondial, qui a annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison, et va donc disputer son dernier Roland-Garros.

«On avait envie de les accompagner dans cette fin de carrière. On a voulu que ce dernier Roland-Garros pour tous les deux, ils puissent le vivre dans le tableau final. (…) Pour les remercier aussi, de ce qu’ils ont fait tout au long de leur carrière», a confié Amélie Mauresmo, présidente de Roland-Garros.

Sur proposition du Directeur Technique National, @nicolasSQD, @GillesMoretton, Président de la FFT, et @AmeMauresmo, directrice du tournoi, sont heureux d'annoncer les invitations pour les qualifications et le tableau final des simples dames et messieurs : #RolandGarros pic.twitter.com/DXXvRRFQVb — FFT (@FFTennis) May 10, 2022

Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon sont invités tout comme Lucas Pouille (165e), Corentin Moutet (126e), Manuel Guinard (158e) et Grégoire Barrère (210e). Chez les femmes, Harmony Tan (115e), Chloé Paquet (101e), Léolia Jeanjean (223e), Elsa Jacquemot (229e), Fiona Ferro (139e) et Tessah Andrianjafitrimo (144e) ont eu une wild-card.

La Fédération française de tennis a aussi offert des invitations pour les qualifications. Ches les femmes : Audrey Albie (27 ans, 438e), Océane Babel (18 ans, 661e), Loïs Boisson (18 ans, 524e), Emeline Dartron (22, 451e), Salma Djoubri (19 ans, 426e), Séléna Janicijevic (19 ans, 344e), Carole Monnet (20 ans, 266e), Lucie Nguyen Tan (18 ans, 614e) et Alice Rame (24 ans, 345e).

Neuf hommes sont invités : Arthur Cazaux (19 ans, 308e), Sean Cuenin (18 ans, 595e), Gabriel Debru (16 ans, 782e), Arthur Fils (17 ans, 405e), Evan Furness (23 ans, 214e), Sasha Gueymard Wayenburg (18 ans, 587e), Laurent Lokoli (27 ans, 278e), Clément Tabur (22 ans, 360e) et Luca Van Assche (17 ans, 377e).