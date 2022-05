Basket : ce que l’on sait du décès du joueur américain Adreian Payne tué par balles

Adreian Payne a perdu la vie à 31 ans. Le basketteur américain, passé par l’Asvel, a été tué par balles, en début de semaine, à Orlando (Floride), alors qu’il tentait de s’interposer dans une dispute conjugale, selon la presse américaine.

Après un passage en Lituanie (Utenos Juventus), Adreain Payne était rentré aux Etats-Unis il y a plusieurs semaines. Dans la nuit de dimanche à lundi, il a été appelé par la compagne du tueur présumé pour tenter de régler un différend conjugal.

Mais son arrivée sur les lieux n’a fait qu’accroître les tensions. Le joueur américain, qui a réalisé le doublé championnat-Coupe de France avec l’Asvel en 2019, a été perçu «comme une menace» par l’auteur des coups de feu. Selon des témoins de la scène, une dispute aurait éclaté devant le domicile du couple entre les deux hommes avant que Payne ne soit abattu.

Transporté d’urgence à l’hôpital, il a succombé à ses blessures. Immédiatement interpellé sur place pour être entendu, le tueur présumé a expliqué à la police avoir voulu «protéger sa famille et son domicile», selon les informations publiées par TMZ. Placé en détention pour meurtre au premier degré, l’homme âgé de 29 ans aurait plaidé non-coupable lors d’une première audience.

Sélectionné en 15e position lors de la Draft 2014 par les Hawks d’Atlanta, Adreian Payne était également passé par les Wolves puis le Magic entre 2015 et 2018. Au total, il a disputé un peu plus d’une centaine de matchs en NBA. Il avait ensuite pris la direction de la Grèce, de la Chine, de la France, de la Turquie et de la Lituanie.