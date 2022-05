NBA CORNER : Retour sur les duels en demi-finales de conférence

Le podcast NBA CORNER se penche sur les quatre séries des demi-finales de conférence, à commencer par l’affrontement entre les champions en titre, les Bucks de Milwaukee, et les Celtics de Boston.

Après s’être emparés du premier match, les Bucks se sont inclinés dans le Game 2 où la défense de Boston a montré des signes d’ajustements, en plus d’une adresse aux tirs retrouvée. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont toutefois réussi à reprendre l’avantage du terrain, et vont tout faire pour ne pas s’incliner devant leur public sur les deux prochains matches.

À Dallas, les Mavericks tenteront de ne pas sombrer après deux défaites sur le parquet des Suns de Phoenix. Les Warriors sont allés chercher une victoire à Memphis et retrouvent le Chase Center pour les deux prochaines rencontres, où ils espèrent faire le break. Mais attention à Ja Morant, le meneur génial des Grizzlies que personne ne semble en mesure de freiner.

Enfin, les Sixers pourraient voir tout espoir de se qualifier s’évaporer si Joel Embiid ne fait pas son retour face au Heat dans le Game 3 à domicile, dans une série où ils sont menés 2-0.