L’ancien conseiller d’Antoine Griezmann en garde à vue pour agressions sexuelles sur mineurs

Il est connu pour avoir été l’ancien conseiller d’Antoine Griezmann. Eric Olhats (59 ans) a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Bayonne, mercredi matin, pour des faits d'agressions sexuelles sur mineurs, selon Le Parisien et Actu Pays Basque.

Une plainte pour viol à son encontre a été déposée il y a quelques jours. Des signalements pour attouchements et agressions sexuelles sur mineurs ont également été remontés. Ces actes auraient été commis dans les années 1990 et au début des années 2000 alors qu’il était responsable de la formation des jeunes au sein du club de Bayonne. Les victimes présumées seraient des joueurs de l’équipe basque, mineurs au moment des faits.

Eric Olhats est notamment connu dans le monde du football pour avoir été conseiller d’Antoine Griezmann. Alors qu’il était recruteur pour la Real Sociedad, il avait permis à l’attaquant français, recalé de plusieurs centres de formation de l’Hexagone, d’être recruté par le club espagnol en 2005 et l’avait hébergé pendant six ans. Il avait ensuite joué un rôle dans son premier transfert à l’Atlético Madrid, dont il est actuellement recruteur en France.

La collaboration entre Eric Olhats et le champion du monde 2018 a pris fin à l’été 2017. La gestion de l’image d’Antoine Griezmann, qui a souvent fait part de sa reconnaissance envers son ancien mentor, serait à l’origine de leur séparation. Et les deux hommes ont définitivement rompus leurs liens après le refus d’Eric Olhat d’assister au mariage de Griezmann et sa compagne.