Rugby : le Stade Toulousain chute face au Leinster en Champions Cup (40-17)

Tenant du titre, le Stade Toulousain s’est incliné en demi-finale de la Champions Cup face aux Irlandais du Leinster (40-17).

Les Toulousains, emmenés par Antoine Dupont, n’ont rien pu faire face au Leinster de Jonathan Sexton. Dès l’entame de la rencontre, les Irlandais ont pris les rênes, malgré un essai encaissé par l’incontournable Antoine Dupont pour les Toulousain (3-7, 8e).

Fin de l'aventure européenne.





Nos Stadistes n'accomplissent pas l'exploit de battre de Leinster sur sa pelouse de l'Aviva, et sont éliminés de la Champions Cup.





Merci à toute la #FamilleST pour le soutien incroyable que vous nous offrez #LEINST pic.twitter.com/p7GenrQI4I — Stade Toulousain (@StadeToulousain) May 14, 2022

Malheureusement pour les hommes d’Ugo Molas, les Irlandais du Leinster, champions d’Europe à quatre reprises, ont repris le dessus en l’espace de 5 minutes : deux essais transformés de James Lowe et de Josh Van der Flier permettent aux locaux de prendre nettement l’avantage après 20 minutes (20-7).

Un autre club français en finale pour le Leinster

Au retour des vestiaires (23-10), la cadence n’a pas chuté à l’Aviva Stadium à Dublin. Quelques minutes après le retour sur le terrain, James Lowe inscrit de nouveau un essai, auquel répondra rapidement le talonneur du Stade Toulousain, Selevasio Tolofua (30-17, 66e). En fin de partie, les Irlandais vont définitivement briser les rêves d’une nouvelle finale pour les Toulousains par un dernier essai transformé d’Hugo Keenan (40-17, 79e).

La désillusion est grande pour le Stade Toulousain d’Ugo Molas et ses joueurs. Pour le Leinster, le parcours n’est pas terminé : leurs regards seront rivés du côté de Lens, où s’affronteront le Racing 92 et la Rochelle, dimanche 15 mai, dans la seconde demi-finale de la Coupe d’Europe. Avant une finale à disputer à Marseille, le 28 mai.