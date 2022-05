Ligue 1 : Un supporter de Rennes est décédé avant la rencontre face à l’OM

Cette tragique disparation est venue assombrir la victoire de Rennes. Un supporter du club breton est décédé, ce samedi, à quelques minutes du match de Ligue 1 contre Marseille, a rapporté Ouest-France. Il était âgé de 78 ans.

A une heure et demie du coup d’envoi, le fan rennais s’apprêtait à entrer au Roazhon Park pour assister à l’affiche entre Rennes et l’OM. Mais il s'est soudainement effondré au sol, victime d’un malaise cardiaque, dans la zone réservée aux supporters marseillais. Une supportrice olympienne, formée aux premiers secours, s’est empressée de lui prodiguer un massage cardiaque, aidée par des CRS puis les secouristes de la SNSM, en attendant l’arrivée des secours.

Deux équipes du Samu ont été envoyées sur place, mais elles ont rencontré des difficultés à accéder à la zone en raison des embouteillages et de l’affluence aux abords du stade rennais. Une fois sur les lieux, elles ont pris le relais et essayé de réanimer le supporter pendant trente minutes. Mais elles n’ont rien pu faire et l’homme a succombé.

Malgré ce drame, la rencontre a eu lieu et le Stade Rennais s’est imposé grâce à des buts de Benjamin Bourigeaud et Lovro Majer (2-0). Avec cette défaite, Marseille a laissé sa deuxième place à Monaco, qui a reversé Brest (4-2), alors que Rennes est remonté au 4e rang et peut toujours croire à une place sur le podium avant la dernière journée programmée samedi prochain.