Roland-Garros 2022 : Touché au talon, Gaël Monfils déclare forfait

Nouveau coup dur pour Gaël Monfils et le tennis français. Blessé au talon, le n°1 tricolore a déclaré forfait, ce lundi, pour le tournoi de Lyon, mais surtout pour Roland-Garros qui commence dimanche prochain (22 mai-5 juin).

Depuis plusieurs semaines, le Parisien est en délicatesse avec son talon. S’il a participé, au début du mois, au Masters 1000 de Madrid, où il a été éliminé au 2e tour par Novak Djokovic, il peine à se déplacer sur le court. Il s’est donc résigné à ne pas participer aux Internationaux de France pour la 16e fois de sa carrière et va se faire opérer dans les prochains jours.

«Je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l’Open Parc de Lyon et de Roland Garros la semaine prochaine. Je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanéenne au talon droit qui m’empêche de me déplacer sur le court. J’ai donc pris la décision de faire une petite intervention afin de traiter le problème pour pouvoir reprendre les tournois au plus vite. Je vous tiendrai au courant de ma date de reprise dès que possible», a-t-il posté sur compte twitter.

Avec la défaillance de Gaël Monfils, qui s’était hissé jusqu’en quarts de finale de l’Open d’Australie en janvier dernier, le tennis français, pas au mieux depuis le début de la saison, perd son meilleur représentant pour espérer performer sur la terre battue parisienne, que fouleront une dernière fois Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon avant de prendre leur retraire.

La veille de son forfait, Gaël Monfils avait annoncé attendre son premier enfant avec sa femme Elina Svitolina, qui a elle aussi renoncé à renoncer à Roland-Garros. Il va ainsi pouvoir rester auprès d'elle le temps de son indisponibilité et en attendant l’accouchement prévu au mois d’octobre.