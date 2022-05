Guerre en Ukraine : Toujours «très angoissée», Elina Svitolina renonce à Roland-Garros

Elina Svitolina ne fera pas son retour sur les courts à Roland-Garros. Toujours «très angoissée» par la guerre en Ukraine, la 27e mondiale a décidé de renoncer au Grand Chelem parisien (22 mai-5 juin).

Le 29 mars dernier, un mois après le début du conflit mené par l’armée russe, la compagne de Gaël Monfils avait annoncé faire une pause sans préciser la durée de son absence. Elle se disait déjà épuisée physiquement et psychologiquement, tant par une douleur persistante au dos que par les événements dans son pays. Et presque deux mois plus tard, elle n’est pas en mesure de reprendre la compétition et de participer à Roland-Garros.

«Malheureusement pas cette année. Je vais le manquer», a indiqué, dans un entretien à l’AFP, Elina Svitolina, dont le dernier match remonte au 24 mars dernier et son élimination au 1er tour du Masters 1000 de Miami contre la Britannique Heather Watson (4-6, 6-3, 7-6). Si elle préfère se concentrer sur famille et sur sa fondation, elle est encore très touchée par la guerre qui sévit en Ukraine, et notamment par les frappes qui touchent sa ville natale d'Odessa.

«Mentalement c’est exténuant de voir toutes ces choses terribles qui arrivent aux gens et de ne pas savoir ce qui va se passer demain ou dans une heure, c’est très angoissant, a-t-elle ajouté. (…) C’est une inquiétude permanente.» Une inquiétude qui va l'empêcher d'être présente aux Internationaux de France pour la première fois depuis sa première participation en 2013.