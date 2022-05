Gaël Monfils et Elina Svitolina attendent leur premier enfant

Ils attendent un heureux événement. Moins d’un an après leur mariage, Gaël Monfils et Elina Svitolina ont annoncé, ce dimanche, qu’ils allaient devenir parents pour la première fois au mois d'octobre prochain.

Le Français et sa compagne ukrainienne ont fait part de leur bonheur et de la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. «Le cœur plein d’amour et de bonheur, nous sommes ravis de vous annoncer que nous attendons une petite fille pour octobre», ont écrit les deux époux sur leur compte Twitter respectif.

With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October pic.twitter.com/LernKW9Seq

— Gael Monfils (@Gael_Monfils) May 15, 2022